Mercato - OM : Eyraud répond clairement à Ajroudi et Boudjellal !

Publié le 23 décembre 2020 à 10h30 par A.M.

Face à l'omniprésence de Mourad Boudjellal dans les médias, Jacques-Henri Eyraud a décidé de mettre les choses au clair afin de dénoncer «la supercherie».

Le projet de rachat de l'OM porté par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, aura fait parler durant tout l'été. Et pour cause, les deux hommes n'ont cessé de mettre la pression du Frank McCourt afin qu'il accepte de vendre l'OM. En vain. Mais cela n'a pas empêché Mourad Boudjellal de revenir à la charge ces dernières semaines. Omniprésent dans les médias, l'ancien président du RC Toulon n'a cessé d'afficher sa volonté de voir le projet de rachat porté par Mohamed Ayachi Ajroudi aboutir. Mais il a fini par se rendre à l'évidence. « L’OM, c’est dans la tête et dans le cœur mais pas dans les tuyaux. On a essayé mais aujourd’hui force est de constater que Frank McCourt ne veut pas vendre. Mais on ne lâche pas, on attend. L’OM, ça fait rêver. Mais faut qu’il y ait vendeur », confiait-il au micro de CNEWS . Une sortie qui doit rassurer Jacques-Henri Eyraud, fatigué des déclarations de Mourad Boudjellal.

«Cinq appels à des personnes qualifiées auraient permis de faire comprendre l’étendue de la supercherie»