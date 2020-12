Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvel indice troublant sur la prochaine destination de Messi...

Publié le 23 décembre 2020 à 9h00 par A.C.

Lionel Messi, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine dans seulement quelques mois, semble avoir les idées claires sur son avenir et pourrait finalement opter pour un départ... en MLS !

C’est le gros dossier du moment. Dans seulement quelques jours, Lionel Messi pourra librement négocier avec le club de son choix ! Son contrat avec le FC Barcelone se termine en effet en juin prochain et, en attendant les élections du 24 janvier, une prolongation ne semble pas au programme. Mais ou pourrait aller l’éternel numéro 10 du Barça ? En Europe, le Paris Saint-Germain et Manchester City font figure de favoris. Pourtant, à 33 ans et après 20 ans passés sur le Vieux Continent, Messi pourrait bien décider de revenir chez lui en Argentine.

« Tu vises très bien »