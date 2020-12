Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un candidat à la présidence annonce la reconstitution du duo Neymar-Messi ? Analyse

Publié le 23 décembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Jordi Farré, candidat à la présidence du Barça, annonce que la reconstitution du duo Neymar-Messi est désormais un projet solide. Analyse.

Depuis les déclarations chocs de Neymar sur sa volonté de reconstituer son duo avec Messi, le sujet d’un retour de Neymar au Barça est sur la table, et certains candidats à la présidence du club n’hésitent pas à annoncer la reconstitution du duo Neymar-Messi. C’est par exemple le cas de Jordi Farré, qui affirme : « Neymar et Lionel Messi joueront ensemble au Barça la saison prochaine . » Avant de poursuivre : « Neymar sera le bienvenu, mais la première chose qu'il doit faire est de retirer ses actions en justice et de s'excuser sans humiliation. Nous avons parlé à son entourage et ils nous ont dit de "rentrer à la maison". Qui ne veut pas du troisième meilleur joueur du monde dans son équipe ? Je suis sûr que Messi ne veut pas partir. J'ai parlé à son entourage, ils m'ont dit qu'il voulait rester s'il y avait un projet gagnant. La proposition que j'ai pour lui: renouveler année après année et devenir président d'honneur. Avec ça il me dira non ? »

Facile tant que c’est théorique…

Que faut-il en penser ? Le danger est-il réel pour le PSG ? En l’état, pas véritablement. Le candidat Farré n’en est qu’au stade des intentions, et alors tout paraît simple. Mais lorsque le projet prendra une tournure concrète, les efforts financiers très importants que devront faire Neymar et Messi pour rejouer ensemble au FC Barcelone constitueront un obstacle insurmontable pour la concrétisation du deal.