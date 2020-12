Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Retournement de situation pour ce crack de Zidane ?

Publié le 23 décembre 2020 à 7h00 par La rédaction

S’il affiche de grands progrès depuis sa signature au Real Madrid, Rodrygo n’a toujours pas les épaules pour se tailler une place de titulaire indiscutable. Le club envisagerait un prêt du Brésilien pour lui permettre de grandir.

Avec Vinicius Jr et Rodrygo, le Real Madrid a choisi de parier sur la jeunesse brésilienne ! Et les deux pépites ont eu leur rôle à jouer la saison passée dans le titre de champion d’Espagne des Merengue . Depuis le début de l’exercice 2020-2021, Rodrygo doit toutefois se contenter d’un rôle de doublure. Avec pour seule réalisation un but certes capital face à l’Inter Milan en Ligue des champions, le joueur né en 2001 tarde tout de même à confirmer les espoirs placés en lui. C’est pourquoi le Brésilien pourrait changer d’horizon prochainement.

Rodrygo prêté en janvier ?