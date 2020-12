Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le prix de Soumaré revu à la baisse !

Publié le 22 décembre 2020 à 22h10 par La rédaction

Dans une situation financière particulièrement délicate, le LOSC pourrait être contraint de se séparer de plusieurs joueurs lors du prochain mercato hivernal. La nouvelle direction lilloise aurait même déjà fixé le prix pour une des pépites de Christophe Galtier, Boubakary Soumaré.