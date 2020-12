Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un protégé de Tuchel sacrifié sur le marché des transferts ?

Publié le 23 décembre 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Désiré par Thomas Tuchel qui l’avait fait signer au PSG en 2019, Idrissa Gueye se retrouve désormais poussé vers la sortie par sa direction, lui qui a perdu sa place de titulaire ces derniers mois.

Longtemps en quête d’un milieu de terrain défensif pour le PSG, Thomas Tuchel avait décidé de mettre le paquet sur Idrissa Gueye dès son arrivée dans la capitale. Le transfert du milieu de terrain sénégalais fut finalement bouclé en 2019 avec Everton pour 30M€, et les premiers mois de Gueye au PSG ont même été particulièrement convaincants. Mais aujourd’hui, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 au Parc des Princes, l’ancien joueur du LOSC serait poussé vers la sortie…

Gueye transféré cet hiver ?