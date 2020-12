Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ d’une star de Zidane prévu pour… janvier ?

Publié le 23 décembre 2020 à 19h00 par Th.B.

Ne faisant pas l’unanimité au Real Madrid, Vinicius Junior serait susceptible d’être prêté cet hiver. Arsenal, en quête de renforts en attaque, serait sur le coup.

Cette saison, Vinicius Junior a souvent été titularisé par Zinedine Zidane. À ce jour, il comptabilise 8 titularisations en Liga et 2 en Ligue des champions. Néanmoins, l’international brésilien de 20 ans n’apporterait pas totalement satisfaction au staff technique de l’entraîneur du Real Madrid, et ni à la section sportive de la direction merengue. C’est pourquoi son avenir à court terme ne semblerait pas assuré au Real Madrid. Et une expérience en prêt serait perçue comme étant bénéfique en interne. En janvier, Vinicius Junior pourrait donc s’en aller relever un nouveau challenge. Du côté d’Arsenal ?

Un prêt à Arsenal pour satisfaire toutes les parties ?