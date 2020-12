Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Lionel Messi en janvier ? La réponse !

Publié le 23 décembre 2020 à 19h45 par La rédaction

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait changer d'air pour la première fois de sa carrière. Alors que le PSG fait partie des favoris pour accueillir l'Argentin, l'opération ne devrait pas se concrétiser dès le prochain mercato.

Six Ballon d'Or sont sur le marché, les six de Lionel Messi. Depuis son burofax envoyé au FC Barcelone l'été dernier, l'avenir de la Pulga agite la planète football. Alors que les Blaugrana ont réussi à empêcher le départ de leur capitaine durant l'intersaison, la tâche serait relativement plus compliquée désormais. En effet, le contrat de l'international argentin se termine à la fin de saison. Lionel Messi pourrait donc quitter gratuitement la Catalogne après 21 ans de bons et loyaux services, et sera même libre de négocier dès le 1er janvier. Pour accueillir le joueur de 33 ans, le PSG et Manchester City apparaissent comme les favoris.

L'économie du PSG, acteur principal pour l'arrivée de Messi