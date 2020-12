Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi prêt à prendre tout le monde de court pour son avenir ?

Publié le 23 décembre 2020 à 16h30 par A.C.

L’avenir de Lionel Messi, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine en juin prochain, affole toute la Catalogne.

Va-t-on enfin voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone ? Dans l’éternel débat sur la rivalité avec Cristiano Ronaldo, beaucoup pointent du doigt le fait que Messi n’ait jamais quitté son cocon barcelonais. On pourrait bien connaitre enfin la réponse, puisque le sextuple Ballon d’Or est en fin de contrat et ses envies de départ semblent réelles. Cet été, il a avoué avoir tout fait pour quitter le Barça, avant de finalement revenir sur ses pas. Depuis, les choses ont changé. Le président Josep Maria Bartomeu est parti et les élections du 24 janvier approchent à grands pas, ce qui va décider l'avenir de Messi.

Au Barça, on n’est pas tous d’accord pour Messi

L’identité du prochain président du FC Barcelone sera cruciale. Les différents précandidats à la présidence ont en effet une vision assez particulière de l’avenir de Lionel Messi. Ancien président de 2003 à 2010, Joan Laporta est un atout de taille pour les pro Messi. « Je n’en ai pas encore parlé avec Messi, mais j’ai un avantage sur les autres candidats. Messi me connait et sait que j’ai toujours tenu mes promesses » a-t-il récemment expliqué, au micro de RAC1 . « Nous avons une bonne relation, on s’apprécie et on se respecte. Si je deviens président, je pense qu’il y a la possibilité qu’il continue au Barça ». Le son de cloche est totalement différent du côté d’Emili Rousaud, membre de l’ancienne direction Bartomeu. Lui n’est pas pour un départ de Messi, mais son discours ne pousse pas forcément à l’optimisme « Messi a le salaire le plus élevé du monde, il n'y a personne qui gagne plus que lui » a déclaré Rousaud, lors d’un entretien accordé à AS . « De toute évidence, dans l'environnement actuel du club, le salaire de Messi n'est pas viable. C'est insoutenable ». Vient finalement le plus défaitiste des précandidats à la présidence avec Agusti Benedito, qui craint notamment le Paris Saint-Germain pour Messi. « On ne peut pas dire que Messi restera à coup sûr » a-t-il confié sur OnzeTV3 . « Je pense qu'il sera très difficile de le faire changer d'avis. Si le PSG, propriété du Qatar, veut le faire signer pour promouvoir la Coupe du monde, nous ne pourrons pas lutter ».

