Mercato - OM : Une nouvelle piste surprenante activée par Longoria ?

Pablo Longoria, head of football de l’Olympique de Marseille, pourrait trouver son bonheur en MLS cet hiver.

A l’Olympique de Marseille, on ne roule pas forcément sur l’or... et la récente crise sanitaire n’a en rien arrangé la situation. Ce n’est pas un secret, l’OM a besoin de vendre et ce mercato hivernal sera très important. L’un des sacrifiés pourrait être Morgan Sanson. Le milieu de 26 ans a la cote en Angleterre d’après Sky Sports , avec trois clubs de Premier League disposés à débourser près de 25M€ pour s’attacher ses services. Mais Pablo Longoria pourrait également profiter de quelques occasions pour acheter !

Lewis Morgan, le coup surprise de l’OM