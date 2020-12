Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud justifie un changement majeur dans le projet McCourt !

Publié le 23 décembre 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

En mai dernier, le projet McCourt a connu un changement majeur avec le départ d'Andoni Zubizarreta directeur sportif de l'OM depuis le rachat du club par le Bostonien. Quelques semaines plus tard, Pablo Longoria lui a succédé avec des fonctions élargies. Un choix que Jacques-Henri Eyraud a tenu à justifier.

Il y a quelques mois, le départ d'Andoni Zubizarreta a fait grandement parler. Il faut dire que le Basque était en place au poste de directeur sportif de l'OM depuis le rachat du club par Frank McCourt, soit quasiment quatre ans. C'est donc un changement important pour le club phocéen qui aurait pu avoir des conséquences très importantes, puisqu'André Villas-Boas avait envisagé de démissionner dans la foulée du départ d'Andoni Zubizarreta dont il était très proche. Finalement, le Portugais a accepté de rester sur le banc de l'OM et a été rejoint par Pablo Longoria, nommé head of football de l'OM. L'ancien dirigeant de Valence remplace donc Zubizarreta tout en ayant des fonctions élargies. Un choix notamment guidé par la nécessité de vendre, un domaine dans lequel l'ex-gardien de but espagnol n'a pas vraiment excellé. Et s'il n'est pas l'unique responsable de cette situation, la phase 2 du projet McCourt passait donc par un changement majeur au sein de la direction sportive.

Eyraud s'enflamme pour Longoria...

Ce mercredi, dans les colonnes de L'Equipe , Jacques-Henri Eyraud justifie d'ailleurs l'arrivée de Pablo Longoria qui, du haut de ses 34 ans, est un dirigeant très jeune. « Je n’ai jamais fait dans le jeunisme. Mais cette question montre à quel point on est dans un milieu très conservateur. Malgré son âge, Pablo a démarré sa vie professionnelle dans le football à un peu plus de 20 ans, il en a vu beaucoup. Il a une vraie modernité dans l’approche de son métier, une vision complète de ce que doit être un projet sportif, des tout-petits jusqu’à l’équipe professionnelle », confie le président de l'OM avant d'expliquer en quoi le club phocéen avait besoin de changement.

... et justifie le départ de Zubizarreta