Mercato - OM : Eyraud envoie un message clair à Thauvin pour son avenir !

Publié le 23 décembre 2020 à 11h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin est au cœur de toutes les interrogations concernant son avenir. Mais une chose est sûre. Jacques-Henri Eyraud souhaite qu'il poursuive l'aventure à l'OM.

Les prochains mois s'annoncent cruciaux pour l'Olympique de Marseille. Et pour cause, la situation contractuelle de nombreux joueurs est problématique. En effet, Jordan Amavi, Valère Germain ou encore Florian Thauvin voient leur contrat prendre fin en juin prochain, sans oublier l'échéance des prêts de Michaël Cuisance et Leonardo Balerdi. Les situations de Morgan Sanson et Boubacar Kamara seront également à surveiller puisque leurs contrats s'achèvent en juin 2022, et sans prolongation, une vente sera nécessaire l'été prochain au plus tard. C'est donc un énorme chantier qui attend Pablo Longoria, mais la priorité reste Florian Thauvin. Convoité par l'AC Milan, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Champion du monde est le meilleur joueur de l'effectif de l'OM, et le voir partir libre serait donc un énorme manque à gagner pour le club phocéen. Jacques-Henri Eyraud a conscience de l'urgence de la situation.

«Je souhaite que Florian continue comme un homme de base de cette équipe»