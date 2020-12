Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler aurait déjà choisi la date de son départ !

Publié le 23 décembre 2020 à 8h45 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Julian Draxler a très peu joué dans cette première partie de saison. Thomas Tuchel et Leonardo seraient disposés à le laisser partir en janvier, mais ils devraient être contraints de le garder plus longtemps que prévu.

Leonardo et le PSG doivent dégraisser lors du mercato d’hiver. Ainsi, ils pourraient trouver en Julian Draxler une monnaie d’échange pour renflouer les caisses. L’Allemand ne rentre plus vraiment dans les plans de Thomas Tuchel et avait déjà été contacté par d’autres clubs lors des derniers mercato, comme le Hertha Berlin ou Leeds. D’autant que Le Parisien annonce que Julian Draxler serait toujours à vendre et ne serait pas retenu en cas d’offre cet hiver. Problème, Draxler arrive à échéance de son contrat en juin prochain et pourrait ne pas être disposé à quitter le PSG cet hiver.

Vers un départ de Draxler l’été prochain ?