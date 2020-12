Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud lâche ses vérités sur un épisode tendu de l'ère McCourt !

Publié le 23 décembre 2020 à 14h00 par A.M.

En mai dernier, le départ d'Andoni Zubizarreta aurait pu avoir de grandes conséquences et engendrer le départ d'André Villas-Boas. Jacques-Henri Eyraud revient sur cet épisode.

Depuis son arrivée sur le banc de l'OM pour succéder à Rudi Garcia durant l'été 2019, André Villas-Boas n'a jamais caché que l'une des raisons de sa venue à Marseille était sa proximité avec Andoni Zubizarreta. Par conséquent, lorsque le dirigeant basque a quitté le club en mai dernier, il n'y avait plus aucun doute concernant l'avenir du technicien portugais dont le départ semblait inévitable. Et pourtant, André Villas-Boas a fini par se résoudre à rester, convaincu par ses joueurs et la perspective de disputer la Ligue des Champions. Un épisode sur lequel est revenu Jacques-Henri Eyraud.

«Il a eu des interrogations qui pouvaient être légitimes»