Mercato - Real Madrid : La presse anglaise lâche une bombe sur le dossier Erling Haaland !

Publié le 23 décembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Erling Braut Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund dans un avenir proche. Et Chelsea ferait désormais du buteur norvégien une priorité...

Il fait décidément vibrer l’Europe du football. Avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland continue d’affoler les compteurs et enregistre déjà 17 buts en 14 matchs cette saison. Le Norvégien de 20 ans est logiquement courtisé par les plus grands. Le Real Madrid, Barcelone, la Juventus, le PSG, Manchester United et Manchester City seraient sur les rangs. Si le Borussia serait prêt à écouter les offres à partir de 100M€ l’été prochain, un nouveau concurrent de taille serait entré dans la danse pour s’offrir Erling Haaland.

Erling Haaland serait la nouvelle priorité de Chelsea !