Mercato - OM : Pablo Longoria interpelle... Paul Aldridge !

Publié le 24 septembre 2020 à 11h00 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille peine à concrétiser ses ventes, Pablo Longoria compte sur le soutien de Paul Aldridge afin d'attirer des acheteurs venus de Premier League.

Bien décidé à vendre afin de renflouer ses caisses et équilibrer ses comptes, l'Olympique de Marseille n'est jusque-là parvenu à céder aucun joueur. Une situation qui n'inquiète pas encore Pablo Longoria. « Je ne veux pas donner un mauvais message au marché, faire croire que nous sommes un club désespéré. Notre stratégie doit être crédible, je ne peux pas vendre à la première offre », confiait ainsi le directeur du football de l'OM au sujet des ventes. Malgré tout, le temps presse et le dirigeant espagnol pourrai bien tenter d'aller chercher de l'aide auprès d'un certain Paul Aldridge.

Longoria compte sur Aldridge