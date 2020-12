Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Renato Sanches est encore loin de Liverpool !

Publié le 23 décembre 2020 à 18h05 par T.M.

Malgré son importance au LOSC, Renato Sanches pourrait s’en aller en janvier. Et alors que Liverpool est intéressé, l’affaire est loin d’être bouclée.