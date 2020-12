Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bartomeu, Messi… Neymar à l’origine du chaos au FC Barcelone ?

Publié le 25 décembre 2020 à 14h30 par Bernard Colas

Alors que Josep Maria Bartomeu a quitté son poste de président du FC Barcelone il y a quelques semaines, Neymar n’y serait pas totalement étranger. Explications.

Au fil des mois, le FC Barcelone perd de sa superbe. Entre ses problèmes financiers et ses résultats sportifs décevants, le club culé traverse une période sombre depuis quelque temps, incitant Josep Maria Bartomeu à claquer la porte plus vite que prévu. L’ex-président du Barça a préféré démissionner de son poste avant la fin de son mandat, fragilisé par le dossier Lionel Messi. Après l’humiliation subie en Ligue des champions contre le Bayern Munich (8-2) l’été dernier, l’Argentin a tout fait pour plier bagage sans pour autant à y parvenir a cause de Josep Maria Bartomeu, violemment tacle par Messi. Un nouveau président sera donc élu par les sociaux du Barça le 24 janvier prochain, mais en attendant, le clan Bartomeu l’aurait mauvaise… contre Neymar.

Neymar à l’origine de l’échec de Bartomeu au Barça ?