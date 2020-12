Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les pistes pour le mercato hivernal !

Publié le 25 décembre 2020 à 14h00 par A.M.

Après une première partie de saison poussive, l'ASSE sera attendue lors du mercato d'hiver. Claude Puel a des ambitions et souhaite se renforcer à différents postes.

En grande difficulté financière, l'AS Saint-Etienne va toutefois devoir redresser la barre d'un point de vue sportif et cela passera notamment pas des recrutements cet hiver. Claude Puel évoquait d'ailleurs récemment une éventuelle arrivée dans le secteur offensif : « Il nous manque la concrétisation. On pèche encore dans ce domaine. S’il nous faut un avant-centre de métier ? Non, je ne crois pas. C’est avant tout un problème collectif. Khazri, Bouanga et Hamouma ont eu des opportunités. On sait se procurer des occasions, il faut désormais les mettre au fond. On va encore travailler et remédier à cela ».

Saliba la priorité

Ainsi, l'ASSE cherchera un attaquant et dans cette optique, Islam Slimani, dont le contrat à Leicester prend fin en juin prochain, fait partie des pistes. Malgré tout, la priorité se nomme William Saliba puisque l'ASSE a besoin d'un défenseur central pour remplacer Welsey Fofana. Ces derniers jours, le nom du jeune milieu de terrain de Toulouse, Stijn Spierings a circulé. Enfin, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Verts suivent le championnat suisse et notamment Aiyegun Tosin (22 ans), l’ailier droit nigérian du FC Zurich, ou encore Arthur Cabral (22 ans), l’avant-centre brésilien du FC Bâle.