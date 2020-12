Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un titi de Nasser Al-Khelaïfi est invendable !

Publié le 25 décembre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Bien qu’il appartienne toujours au PSG, Alphonse Areola ne semble clairement plus avoir sa place au sein du club de la capitale. Sauf qu’avec son salaire imposant et un contrat qui court jusqu’en 2023, le gardien français paraît clairement invendable…

Avec le recrutement de Keylor Navas à l’été 2019, Alphonse Areola (27 ans) avait été contraint à l’exil, surtout que le gardien formé au PSG n’a jamais vraiment réussi à convaincre. Mis en concurrence avec Kevin Trapp puis Gianluigi Buffon par le passé, Areola s’est rendu coupable de plusieurs boulettes qui ont donc incité le PSG à recruter un gardien de renommée international avec Navas, et le titi parisien est d’abord parti en prêt au Real Madrid en 2019 pour y être la doublure de Thibaut Courtois avant d’avoir été envoyé, l’été dernier, du côté de Fulham. Mais de quoi sera fait son avenir avec le PSG ?

« Tant que je suis sous contrat, ce n’est pas fini »

Interrogé en novembre dernier au micro de Canal +, Alphonse Areola avait fait passer un message à la direction du PSG, où son contrat court jusqu’en juin 2023 : « Si je veux revenir à Paris ? Je suis parti, je reviens, je repars, pour moi c’est pour pouvoir mieux m’exprimer. Tant que je suis sous contrat, ce n’est pas fini, je suis là », a expliqué l’international français, qui ne ferme donc pas la porte à un retour au PSG l’été prochain, à l’issue de sa période de prêt avec Fulham. Mais pendant ce temps-là, Keylor Navas continue de briller au Parc des Princes avec Sergio Rico comme doublure, et il ne semble donc pas y avoir de place pour Areola…

Un salaire trop élevé pour être vendu ?

Par conséquent, il paraît logique d’imaginer que le PSG cherchera à vendre Alphonse Areola lors du prochain mercato estival. Et c’est là qu’un problème va se poser pour Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo : qui va pouvoir assumer le salaire du gardien parisien ? Ce dernier touche environ 700 000€ par mois au PSG, et il paraît donc impensable pour un club du standing de Fulham par exemple de lâcher autant pour un gardien qui n’a jamais réussi à se hisser au plus haut niveau européen, même lorsqu’il avait un temps de jeu convenable avec le PSG. En clair, la direction francilienne peut donc déjà s’apprêter à gérer un cas épineux avec le retour de prêt d’Areola qui se profile dans six mois, à moins que le célèbre agent du portier tricolore, qui n’est autre que Mino Raiola, parvienne une nouvelle fois à réaliser une prouesse sur le marché et à trouver un transfert inespéré pour le joueur… et pour le PSG.