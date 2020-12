Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le scénario idéal pour le mercato serait...

Publié le 24 décembre 2020 à 23h00 par A.M.

Après une première partie de saison assez poussive, le PSG pourrait être tenté à l'idée de recruter cet hiver. Mais la situation économique actuelle complique les choses.

Avec le licenciement de Thomas Tuchel, le prochain entraîneur du club de la capitale pourrait bien réclamer des renforts. Mauricio Pochettino, qui sera vraisemblablement le successeur du technicien allemand sur le banc du PSG, devra faire un état des lieux. Thomas Tuchel ne cachait pas ces derniers jours qu'il aurait aimé avoir des renforts, et Mauricio Pochettino devrait en faire autant. Et pour cause, l'effectif du PSG est frappé par de nombreuses blessures.

Les ventes, la priorité ?

Toutefois, le PSG devrait d'abord chercher à vendre afin d'équilibrer ses comptes. Dans cette optique, Julian Draxler et Leandro Paredes seraient les deux joueurs poussés au départ par Leonardo. Sans ces départs, il sera difficile de recruter. Et pourtant, compte tenu des blessures, l'arrivée d'un défenseur central, d'autant que le PSG joue avec trois axiaux désormais, et d'un milieu de terrain ferait le plus grand bien à l'effectif parisien.