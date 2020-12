Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée du successeur de Thomas Tuchel est déjà réglée !

Publié le 24 décembre 2020 à 12h30 par T.M. mis à jour le 24 décembre 2020 à 12h41

Entre le PSG et Thomas Tuchel, cela serait terminé. Reste maintenant à savoir qui viendra s’asseoir sur le banc parisien à partir de janvier et l’heureux élu pourrait bien se nommer Mauricio Pochettino.

La bombe est arrivée de nulle part et a surpris tout le monde. Alors que le PSG a terminé l’année 2020 sur une victoire ce mercredi face à Strasbourg, Thomas Tuchel aurait reçu une terrible nouvelle dans la foulée. En effet, un point a été fait concernant l’Allemand et une décision radicale a été prise. Ce jeudi, tous les médias annoncent que Leonardo a décidé de remercier Tuchel. Le natif de Krumbach n’ira donc pas au bout de son contrat, qui expirait à la fin de la saison. Le divorce aurait finalement été prononcé ces dernières heures et un nouveau chapitre va s’ouvrir dans la capitale. Mais suite à ce licenciement de Thomas Tuchel, la grande question est de savoir qui sera le prochain entraîneur du PSG. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que la succession de l’entraîneur technicien de Dortmund faisait parler. Alors que les noms de Massimiliano Allegri, Thiago Motta, Simone Inzaghi ou encore Mauricio Pochettino étaient évoqués pour prendre place sur le banc du Parc des Princes, le futur entraîneur du PSG pourrait déjà être choisi.

Pochettino de retour au PSG !