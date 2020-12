Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Salah prêt à prendre une décision fracassante ?

Publié le 24 décembre 2020 à 11h00 par T.M.

Suite à sa sortie dans la presse espagnole, Mohamed Salah voit son avenir se retrouver au centre des interrogations. Et visiblement, la star de Liverpool pourrait bien prendre une très grosse décision.

Actuellement, Mohamed Salah est sous contrat jusqu’en 2023 avec Liverpool. Et alors que les Reds réfléchirait actuellement à une possible prolongation, l’Egyptien ne se ferme aucune porte. En effet, ces derniers jours, le protégé de Jürgen Klopp avait lancé un appel du pied au Real Madrid et au FC Barcelone. « Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je me concentre sur le fait de gagner la Premier League et la Ligue des Champions à nouveau avec mon club », avait lâché Salah.

Un avenir en Espagne ?