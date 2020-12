Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar est reparti pour un tour !

Publié le 24 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

A chaque mercato, le cas de Neymar fait toujours énormément parler. Et encore une fois, la star du PSG est à nouveau au centre des rumeurs mercato.

En 2017, le PSG s’est offert Neymar pour 222M€. En recrutant le Brésilien, le club de la capitale s’est ainsi invité à la table des plus grands. Une histoire incroyable qui a toutefois été marquée de hauts et de bas. L’avenir du joueur de 28 ans a notamment fait la Une des journaux comme cela a été le cas en 2019. Deux après son départ du FC Barcelone, Neymar semblait avoir des remords d’avoir quitté la Catalogne. Pour cela, le joueur de Thomas Tuchel a tout fait pour revenir en vain. Alors que cela a été plutôt calme lors du dernier mercato, surtout compte tenu du contexte, le feuilleton Neymar est reparti de plus belle.

Quel avenir pour Neymar ?

Une fois n’est pas coutume, l’avenir de Neymar fait à nouveau énormément parler dans les médias. Et les rumeurs sont diverses concernant le joueur du PSG. Tout d’abord, il a notamment été question d’une possible prolongation de contrat, alors que le sien court actuellement jusqu’en 2022. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, le Brésilien est enfin heureux aujourd’hui à Paris. Le contexte est donc favorable pour Leonardo afin de conserver sa star plus longtemps et en coulisse, cela discute pour cela. Toutefois, Neymar ne discuterait pas seulement avec le PSG. En effet, quand il s’agit d’évoquer l’avenir du natif de Mogi Das Cruzes, le FC Barcelone n’est jamais. Et en Catalogne, ce sont les élections pour le futur président du Barça qui font aujourd’hui parler. Un débat dans lequel s’est invité le cas Neymar, puisqu’une question revient en boucle. Faut-il faire revenir Neymar ? Voilà ce à quoi chaque candidat doit répondre et chacun à son avis, entre ceux qui ferment et ceux qui l’ouvrent. Certains ont d’ailleurs même reconnu des contacts pour cela. A voir maintenant ce qui nous attendra dans ce gros feuilleton.