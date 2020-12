Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rafinha, Kean, Danilo… Le bilan complet des recrues !

Publié le 24 décembre 2020 à 1h00 par A.M.

Compte tenu du contexte économique, le PSG a mené un recrutement au rabais l'été dernier. Mais quelques mois plus tard, le bilan est plutôt positif.

L'été dernier, le mercato a été lourdement impacté par la crise du Covid-19. Les caisses des clubs européens étaient vides et même le PSG n'a pas échappé à la règle. D'autant plus qu'en lâchant 50M€ pour lever l'option d'achat de Mauro Icardi, l'immense majorité du budget a rapidement été engloutie. Une situation qui a poussé Leonardo à innover pour se renforcer. C'est ainsi que trois joueurs sont arrivés sous la forme de prêt à savoir Alessandro Florenzi (AS Roma), Moise Kean (Everton) et Danilo Pereira (FC Porto). Enfin, Rafinha a débarqué pour 0€ en provenance du FC Barcelone avec simplement 3M€ de bonus ainsi qu'un pourcentage à la revente estimé à 35%.

Rafinha et Kean les bonnes surprises

Un mercato qui a suscité des critiques, mais à mi-saison, le bilan est globalement positif. Mention spéciale à Rafinha et Moise Kean. Le milieu de terrain arrivé en provenance du FC Barcelone apporte de la créativité dans l'entrejeu et se mue en liant parfait entre le milieu et l'attaque. Concernant l'attaquant italien, il a profité de l'absence de Mauro Icardi pour enchaîner les matches et les buts. Malheureusement, son prêt n'est pas assorti d'un option d'achat. De son côté, Alessandro Florenzi a connu des débuts impressionnants grâce notamment à ses qualités offensives, avant de marquer le pas physiquement, avec des prestations plus décevantes en Ligue des Champions. Enfin, la déception de l'été concerne la recrue la plus attendue : Danilo Pereira. A son crédit, il n'est pas aidé par Thomas Tuchel qui l'a utilisé à différents postes.