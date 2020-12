Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La situation se complique sérieusement pour Camavinga !

Publié le 23 décembre 2020 à 14h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga est suivi par de nombreux clubs européens, à l'image du PSG et du Real Madrid. Mais Florian Maurice ne compte pas laisser filer sa pépite.

Dans les prochaines semaines, Eduardo Camavinga sera l'un des dossiers chauds à suivre sur le mercato. Et pour cause, le milieu de terrain du Stade Rennais est convoité par de nombreux grands clubs européens à l'image du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Il faut dire que non seulement le jeune international français brille et impressionne par sa précocité et sa situation contractuelle ne laisse pas indifférents les clubs intéressés. En effet, le contrat d'Eduardo Camavinga au Stade Rennais prend fin en juin 2022. Par conséquent, s'il ne prolonge pas son bail, le club breton sera contraint de le vendre au rabais l'été prochain sous peine de le voir partir libre un an plus tard.

Maurice annonce la couleur pour Camavinga