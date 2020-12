Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur l'avenir de Paul Pogba !

Publié le 23 décembre 2020 à 12h45 par Th.B.

Alors qu’une arrivée à la Juventus via un prêt semble être dans les tuyaux, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas fermé la porte à un départ de Paul Pogba, également dans le viseur du PSG. Bien au contraire.

Et si Paul Pogba quittait Manchester United dès le mercato hivernal ? En raison de la récente déclaration de Mino Raiola pour Tuttosport , un départ de Paul Pogba serait susceptible d’avoir lieu et dans les plus brefs délais. Selon ESPN , la Juventus serait susceptible de s’attacher les services du milieu de terrain grâce à un prêt, ou du moins, la Vieille Dame compterait tenter le coup pour le joueur contractuellement lié à Manchester United jusqu’en juin 2022. Le PSG serait également une option pour le champion du monde tricolore, mais ne figure pas comme étant la destination la plus probable à l’instant T. Quelle est la position des Red Devils sur le cas Pogba ? Ole Gunnar Solskjaer ne s’est pas montré déterminé à conserver son milieu de terrain.

« Il nous incombe de gagner des trophées et après nous verrons qui fera partie de l’équipe à l’avenir »