Mercato - PSG : Neymar pourrait dicter un dossier chaud du mercato hivernal !

Publié le 23 décembre 2020 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG chercherait à boucler un ou plusieurs départs durant le mercato hivernal pour renflouer les caisses, Leandro Paredes serait notamment concerné en raison de sa cote intéressante sur le marché des transferts. Toutefois, Neymar devrait faire le forcing pour conserver son coéquipier…

« J’ai de très bonnes sensations actuellement, donc j’espère continuer à apprendre et grandir ici au Paris Saint-Germain », avait confié Leandro Paredes en février dernier sur PSG TV, affichant donc son souhait de continuer encore longtemps son aventure au sein du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2023 au Parc des Princes, le milieu de terrain argentin de 26 ans a mis du temps avant de parvenir à retrouver son meilleur niveau, alors que ses débuts étaient difficiles après son transfert au PSG en janvier 2019 pour 40M€. Mais Leonardo, en quête de liquidités pour cet hiver, va devoir prendre une décision importante avec Paredes…

Paredes courtisé, mais Neymar va tout faire pour le garder

Comme l’annonce Le Parisien dans ses colonnes du jour, Leandro Paredes disposerait d’une valeur marchande très intéressante, et plusieurs offres pourraient être formulées cet hiver à l’encontre du milieu de terrain argentin du PSG. Mais Paredes, très apprécié dans le vestiaire, pourrait être retenu par ses coéquipiers qui semblent beaucoup compter sur lui. L’un d’eux, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de Neymar, apprécie tout particulièrement l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg et pourrait donc avoir une influence directe sur le choix final de la direction du PSG en cas d’offre concrète cet hiver pour Paredes. De plus, l’international argentin se plait dans la capitale et n’envisagerait pas un départ, ce qui pourrait donc inciter Leonardo à le conserver malgré le besoin de vente.

Gueye, le mieux placé pour partir ?

Mais Leandro Paredes n’est pas le seul milieu de terrain du PSG annoncé sur le départ pour ce mercato hivernal. Le Parisien a également expliqué que Julian Draxler, qui n’a plus que six mois de contrat, ainsi qu’Idrissa Gueye ne seraient pas retenus par Leonardo en cas d’offre intéressante. Sauf que l’international allemand devrait plutôt opter pour un départ libre l’été prochain afin de toucher une grosse prime à la signature. De son côté, Gueye a conservé une cote intéressante sur le marché des transferts, et son nouveau statut de remplaçant au sein du PSG en fait donc le grand favori pour une vente cet hiver devant Julian Draxler et Leandro Paredes. Affaire à suivre…