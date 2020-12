Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’opération Camavinga prend forme pour Zidane !

Publié le 18 décembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Après avoir affolé les radars de tous les grands d’Europe, Eduardo Camavinga accuse le coup sur le plan sportif. Une période de trouble qui pourrait rapprocher l’international français du Real Madrid.

S’il a été un temps proche d’une prolongation, le futur d’Eduardo Camavinga semble s’écrire loin du Stade Rennais. Révélé aux yeux du grand public la saison dernière, le joueur enfin majeur a encore franchi un cap cette année, et figure parmi les objectifs du Real Madrid pour l’été prochain. Également surveillé par la Juventus et le PSG, le néo-international fait tourner les têtes, et semble en payer le prix. Après des dernières prestations éloignées de ses standings habituels, le jeune milieu de terrain a également changé d’agent, s’engageant auprès de Stellar Group, l’agence gérée par Jonathan Barnett. Une période d’instabilité dans laquelle le Real Madrid pourrait trouver son bonheur.

Camavinga un peu plus proche du Real ?