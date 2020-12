Foot - Mercato

Mercato : Pogba, Haaland... Raiola prépare un gros coup !

Publié le 24 décembre 2020 à 6h00 par A.C.

Mino Raiola est resté dans l’ombre trop longtemps et semble prêt à frapper un nouveau coup sur le marché des transferts.

Considéré comme l’un des plus grands agents au monde, Mino Raiola peut compter sur des grands noms dans son écurie. Il y a Zlatan Ibrahimovic, mais surtout Paul Pogba et Eirling Haaland. Ce dernier cartonne au Borussia Dortmund et tout porte à croire qu’il pourrait bientôt défrayer la chronique, avec les plus grands clubs au monde prêts à l’accueillir les bras ouverts. Pour Pogba les choses sont quelque peu différentes. Depuis son retour à Manchester United en 2016, le Français traverse une période délicate en club et doit désormais se relancer...

Raiola prépare le terrain pour Haaland et déchaine l’enfer pour Pogba