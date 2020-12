Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce choix de Garcia qui a rapporté gros à McCourt !

Publié le 24 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Bien que vivement critiqué lors de son passage à l'OM, Rudi Garcia a tout de même permis au club phocéen de réaliser une très belle affaire.

Durant le mercato estival, l'OM n'a concrétisé qu'une seule vente, à savoir celle de Bouna Sarr qui a rejoint le Bayern Munich pour environ 10M€. D'ailleurs, l'ancien Messin remerciait Rudi Garcia au moment de son départ : « J’ai été repositionné à ce poste par Monsieur Garcia, je lui dois énormément. Au début, ce n’était pas quelque chose qui m’emballait, mais par la suite, avec le travail, je me suis vraiment senti à l’aise dans cette position. Ça a très vite bien marché. C’était un poste plus adapté à mes qualités, par rapport à mon côté contre-attaquant et endurant. C’est en partie grâce à lui que je suis ici . »

La vente de Sarr, c'est grâce à Garcia

Et pour cause, c'est Rudi Garcia qui a eu l'idée de repositionner Bouna Sarr au poste de latéral droit alors qu'il est un ailier de formation. Et ses qualités offensives, combinées à ses progrès défensifs, en font un profil intéressant sur le marché qui a tapé dans l'œil du Bayern Munich cet été afin d'en faire sa doublure de Benjamin Pavard. Un transfert inenvisageable il y a quelques mois...