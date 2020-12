Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rudi Garcia recadre encore Koeman pour Memphis Depay !

Publié le 23 décembre 2020 à 8h30 par A.D.

Alors qu'il veut s'attacher les services de Memphis Depay, Ronald Koeman a déjà fait part de son intérêt ouvertement. Ce qui n'a pas manqué d'agacer Rudi Garcia. Ce mardi, le coach de l'OL a une nouvelle fois fait part de son mécontentement face à l'attitude de son homologue du FC Barcelone.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, Ronald Koeman souhaitait s'attacher les services de Memphis Depay et l'attirer vers le FC Barcelone. Pour mettre toutes le chances de son côté, le coach néerlandais a lancé un appel du pied à son compatriote en fin de mercato. Un comportement que n'a pas du tout apprécié Rudi Garcia. « Il est très bien et joue son rôle de capitaine. D’ailleurs, faites-moi penser à mettre un tacle à Koeman quand ce sera le moment. Ce n’est pas encore le cas, mais quand ça le sera, je le ferai. (...) Ce n’est pas le moment de mettre un tacle à Ronald Koeman. On aura bien l'occasion de le faire ne vous inquiétez pas. Mes crampons de 18 sont toujours sur mes chaussures et je mettrai les bonnes chaussures au bon moment » , avait déclaré le coach de l'OL en octobre et en novembre. Alors que le Barça serait toujours sur les traces de Memphis Depay, Rudi Garcia n'a toujours pas digéré les agissements de Ronald Koeman.

«Il n'y a pas eu que des déclarations avant, mais aussi après le mercato»