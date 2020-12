Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ à 7M€ pour Thomas Tuchel !

Publié le 24 décembre 2020 à 14h20 par T.M.

Alors que cela n’est pas encore officiel, Thomas Tuchel ne serait plus l’entraîneur du PSG. Un licenciement qui aurait coûter quelques millions d’euros au club de la capitale.

Ce mercredi, le PSG a donc terminé l’année 2020 avec une victoire face à Strasbourg. Au bilan comptable, le club de la capitale est 3ème de Ligue 1, à 1 point du leader, l’OL, tout en étant qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec un choc face au FC Barcelone qui l’attend. Un bilan qui n’a toutefois pas plus aux têtes pensantes du PSG. En conséquence, Thomas Tuchel aurait été remercié ce mercredi soir. Alors que son contrat expirait à la fin de la saison, l’Allemand ne serait donc plus l’entraîneur du PSG. Et malgré des finances plombées par le contexte actuel, le club de la capitale va tout de même mettre la main à la poche pour se séparer du technicien, qui sera remplacé par Mauricio Pochettino.

Une opération à 7M€ !