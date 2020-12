Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un scénario incroyable étudié pour la succession de Tuchel ?

Publié le 24 décembre 2020 à 13h00 par T.M.

Au PSG, Mauricio Pochettino devrait rapidement débarquer pour remplacer Thomas Tuchel. Mais un autre scénario incroyable aurait également été envisagé en interne.

Entre le PSG et Thomas Tuchel, cela serait terminé. Suite à la victoire des Parisiens ce mercredi contre Strasbourg, l’Allemand aurait été remercié par Leonardo, alors qu’il avait encore 6 mois de contrat. Alors que cette information a surpris tout le monde ce jeudi, la succession de Tuchel serait déjà réglé. Comme Le 10 Sport vous l’a confirmé, c’est Mauricio Pochettino qui devrait venir s’asseoir sur le banc du PSG avec à la clé un contrat de 2 ans et demi. Libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham l’année dernière, l’Argentin va donc reprendre du service dans un club qu’il connait très bien pour y avoir évolué durant sa carrière de joueur. Toutefois, pour la succession de Thomas Tuchel, cela aurait pu se passer différemment.

Une solution interne étudiée ?