Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Motta, Allegri… Pierre Ménès a tranché pour la succession de Tuchel !

Publié le 24 décembre 2020 à 12h40 par B.C.

Alors que le départ de Thomas Tuchel est acté, Mauricio Pochettino est attendu pour prendre sa succession au PSG. De son côté, Pierre Ménès avait une autre préférence…