Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Serge Aurier lance un énorme appel du pied à Leonardo !

Publié le 24 décembre 2020 à 10h30 par G.d.S.S.

Ancien latéral droit du PSG, Serge Aurier clame son amour pour le club de la capitale et ouvre plus que jamais la porte à Leonardo pour un retour au Parc des Princes.

Si l’histoire d’amour entre Serge Aurier et le PSG s’est terminée dans une certaine indifférence après trois années passées au club (2014-2017), le latéral droit ivoirien de Tottenham reste un fervent supporter parisien. D’ailleurs, le joueur de 28 ans s’est livré mercredi soir dans un entretien accordé à Canal + , et Aurier laisse clairement la porte ouverte à un retour au PSG dans les années à venir.

« Je ne vais jamais refuser une proposition du PSG »