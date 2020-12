Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un coup de tonnerre signé Juninho l’été prochain ?

Publié le 24 décembre 2020 à 5h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Rudi Garcia ne devrait pas prolonger son bail avec l’OL. Et au sein du club, on se pencherait d’ores et déjà sur sa succession…

Ancien coach de l’OM, Rudi Garcia débarquait à la surprise générale à l’OL en octobre 2019 pour prendre la succession de Sylvinho. Depuis, l’entraîneur de 56 ans n’est pas parvenu à faire l’unanimité malgré le parcours des Gones en Ligue des champions l’été dernier, éliminés en demi-finale par le Bayern Munich après avoir fait chuter la Juventus et Manchester City. Il faut dire que Rudi Garcia n’a pas réussi à qualifier son club pour une compétition européenne cette saison puisque l’OL pointait à la 7e place lors de l’arrêt de la Ligue 1 au printemps dernier pour cause de covid-19. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Rudi Garcia voit son avenir s’inscrire en pointillé malgré le bon début de saison de l'Olympique Lyonnais, d'autant qu'en interne, son départ semble déjà acté.

« Rudi Garcia ne sera plus sur le banc de l'OL la saison prochaine, c'est sûr et certain »