Mercato - PSG : Ronaldo ou Messi, le dilemme cornélien de Leonardo

Publié le 24 décembre 2020 à 2h30 par Th.B.

Se rapprochant tous les deux de la fin de leurs contrats respectifs au FC Barcelone et à la Juventus, Lionel Messi (juin 2021) et Cristiano Ronaldo (juin 2022) pourraient rebondir au PSG, le club parisien ayant été lié aux deux superstars du football ces derniers mois. Mais quel choix sera celui de Leonardo ?

Depuis le début de l’ère QSI (Qatar Sports Investment), le PSG a toujours rêvé de recruter des stars pour renforcer la force sportive ainsi que marketing du Paris Saint-Germain. Ce fut notamment le cas avec des joueurs tels que Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani sur le plan sportif et comme David Beckham et Gianluigi Buffon concernant le rayonnement marketing. Néanmoins, à plusieurs reprises au fil de ces 9 dernières années, les noms de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi ont été liés au PSG. Et dans les prochains mois, le club de la capitale devrait avoir une véritable opportunité à disposition que ce soit avec le Portugais ou l’Argentin.

Messi ou Cristiano Ronaldo, telle est la question….