Mercato - OM : Comment Marseille a raté un énorme coup avec cette star de Premier League !

Publié le 25 décembre 2020 à 6h00 par B.C.

Alors que le secteur offensif a souvent été un problème pour l’Olympique de Marseille ces dernières saisons, le club phocéen est passé tout proche de mettre la main sur une future star il y a quelques années…

Certains clubs passent parfois à côté de très gros coups… Avant son éclosion à Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait notamment pu poser ses valises à l’OL comme l’expliquait récemment Bernard Lacombe, il en est de même pour Javier Pastore, qui a été de son côté recalé par l’AS Saint-Etienne avant de devenir l’un des chouchous du Paris Saint-Germain. Et à l’OM, on peut également se mordre les doigts d’avoir été proche de recruter l’une des sensations de Premier League : Roberto Firmino. Dans des propos accordés à Canal + en novembre dernier, l’ancien joueur professionnel Maeda a révélé avoir accompagné l’actuel joueur de Liverpool à Marseille pour un test en 2009, mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

« Je pensais que Roberto Firmino resterait à l’OM »