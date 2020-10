Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas est passé tout proche d'un coup XXL avec... Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 octobre 2020 à 1h45 par B.C.

À 35 ans, Cristiano Ronaldo est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Si le Portugais n'a jamais évolué en Ligue 1, cela aurait pu être bien différent comme l'a révélé Bernard Lacombe, ancien dirigeant de l'OL.

On ne présente plus Cristiano Ronaldo. L'attaquant portugais a tout remporté en clubs et détient l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du football. À 35 ans, le quintuple Ballon d'Or continue d'ailleurs d'impressionner et se montre toujours indispensable à la Juventus. Cristiano Ronaldo s'était auparavant illustré à Manchester United puis au Real Madrid, mais la trajectoire de CR7 aurait pu être bien différente. Dans des propos accordés au Parisien , l'ancien dirigeant de l'OL Bernard Lacombe révèle que son club de l'époque s'était intéressé à Cristiano Ronaldo au début des années 2000, lorsqu'il évoluait encore au Sporting.

« On était très intéressés par Cristiano »