Mercato - OM : Quand Jordan Amavi a choisi… de recaler l’OM !

Publié le 10 octobre 2020 à 22h15 par T.M.

Débarqué à l’été 2017 à l’OM, Jordan Amavi aurait pu rejoindre le club phocéen bien avant. Toutefois, devant les approches des Phocéens, le latéral français avait préféré décliné cette proposition.

Formé à l’OGC Nice, Jordan Amavi était ensuite parti du côté de l’Angleterre, à Aston Villa. Toutefois, le latéral français a rapidement fait son retour dans l’Hexagone. A l’été 2017, le joueur de 26 ans est prêté dans un premier temps à l’OM, avant que son transfert ne devienne définitif. Après des débuts compliqués sur la Canebière, le natif de Toulon a totalement été métamorphisé suite à l’arrivée d’André Villas-Boas. Une belle histoire est donc en train de se construire alors que Jordan Amavi pourrait prochainement parapher un nouveau contrat avec l’OM. Mais tout cela aurait pu débuter bien avant 2017 si le principal intéressé n’avait pas choisi de recaler les Phocéens.

« Les choses auraient été différentes »