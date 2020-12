Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est la fin pour cette star de Zinedine Zidane !

Publié le 25 décembre 2020 à 0h00 par B.C.

En difficulté au Real Madrid malgré son statut de cadre, Marcelo pourrait prochainement quitter le club espagnol.

Alors que le Real Madrid n’a enregistré aucun renfort lors du dernier mercato estival, cela se ressent sur le terrain. L’équipe de Zinedine Zidane affiche de nombreuses lacunes et est passée tout proche d’une élimination dès la phase de poules de la Ligue des champions. Certains joueurs ont davantage de difficultés que d’autres, à l’instar de Marcelo. Véritable figure du club merengue, le Brésilien est aujourd’hui cantonné à un rôle de joker au profit de Ferland Mendy, qui s’est imposé comme le nouveau latéral gauche titulaire du Real Madrid. Malgré tout, Zinedine Zidane continue d’aligner à certaines reprises Marcelo, qui peine pourtant à s’illustrer, et cela agacerait en interne.

De gros doutes pour Marcelo