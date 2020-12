Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane doit-il s’inquiéter pour son avenir ?

Publié le 24 décembre 2020 à 1h30 par T.M.

Ces dernières semaines, Zinedine Zidane a su sauver sa tête au Real Madrid. Mais le technicien français est désormais hors de danger au sein de la Casa Blanca ?

Depuis le début de la saison, tout n’est pas tout rose au Real Madrid. Et cela retombe notamment sur Zinedine Zidane. En effet, face aux mauvais résultats des Merengue, l’entraîneur français se retrouve en première ligne face aux critiques, se voyant notamment reprocher certains de ses choix. Ces derniers mois, Zidane s’est ainsi retrouvé dans des positions très inconfortables, étant même à deux doigts d’être remercié. Tout d’abord, en octobre dernier, après deux défaites face à Cadix et Donetsk, Zizou se devait de remporter le Clasico pour rester en poste. Dos au mur, il l’a fait et cela n’était que la première fois. En effet, en réussissant à qualifier le Real Madrid pour les huitièmes de finale, alors qu’une élimination était plus que possible, Zinedine Zidane s’est encore sauvé. La fin du danger ?

Jusqu’à quand Zidane va-t-il s’en sortir ?