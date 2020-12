Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Zidane répond à Koeman pour Sergio Ramos !

Publié le 22 décembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Si le Real Madrid s’est solidement imposé à Eibar (1-3), un pénalty non sifflé sur une main dans la surface de Sergio Ramos a relancé l’éternel débat sur l'arbitrage vis à vis des Merengue. Après Ronald Koeman, Zinédine Zidane s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse.

Après avoir traversé une période de crise de résultats, le Real Madrid a réenclenché la marche avant ! Forts de leur série en cours, les Merengue ont logiquement fait la loi dimanche soir sur la pelouse d’Eibar (3-1). Une rencontre qui aura toutefois été émaillée par un fait d’arbitrage. Sur une remise de la tête de Kike, Sergio Ramos a touché le ballon du coude. Après examen à la VAR, l’arbitre de la rencontre a décidé de ne pas sanctionner l’action d’un penalty qui aurait pourtant pu permettre aux Armeros de recoller à 2-2 à la 81e minute. Un fait de jeu qui a relancé l’éternel débat sur l’arbitrage supposé Pro-Real Madrid en Liga, et sur lequel Ronald Koeman a été sollicité.

« Les arbitres font partie du jeu »