Real Madrid : Zidane rend un hommage XXL à Karim Benzema !

Publié le 16 décembre 2020 à 9h30 par La rédaction

À 32 ans, Karim Benzema continue d'empiler les buts au sein du Real Madrid. Encore auteur d’un doublé en championnat, Zinédine Zidane lui a rendu un bel hommage.

Alors qu’il dispute cette année sa douzième saison sous le maillot Merengue , Karim Benzema n’a peut-être jamais paru aussi fort. Ce mercredi, pour le compte de la 13e journée de Liga, il a de nouveau permis au Real Madrid de s’imposer contre l’Athletic Bilbao (1-3), grâce à un doublé. Depuis le début de la saison, Karim Benzema porte l’attaque de la Casa Blanca et compte déjà 10 réalisations en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Son entraîneur, Zinédine Zidane, ne tarit pas d’éloges sur son compatriote français.

« Pour moi, c'est le meilleur attaquant français de l'histoire »