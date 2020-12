Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane envoie un message clair à ses joueurs !

Publié le 13 décembre 2020 à 20h00 par La rédaction

En grand danger ces dernières semaines, Zinedine Zidane est parvenu à mettre fin à la mauvaise passe que traversait le Real Madrid en terminant premier de son groupe de Ligue des Champions et en réduisant l'écart avec le Real Madrid en championnat ce samedi.

En grande difficulté ces dernières semaines après être passé proche de l'élimination en Ligue des Champions et étant distancé en championnat, Zinedine Zidane est parvenu à sauver sa peau pour la deuxième fois de la saison. Déjà menacé en octobre et annoncé sur la sellette en cas de défaite lors du Clasico face au FC Barcelone, le technicien français était parvenu à l'emporter et redresser la situation, avant d'être à nouveau menacé après l'humiliation subie en Ukraine face au Shakhtar. Toutefois, Zinedine Zidane a pu compter sur le soutien de ses joueurs et a su inverser la tendance, s'imposant contre le Borussia Mönchengladbach et décrochant la premier place de son groupe en Ligue des Champions, et venant à bout de l'Atletico Madrid ce samedi, réduisant ainsi l'écart en championnat. Casemiro affirmait notamment en milieu de semaine être convaincu que Zinedine Zidane était l'homme de la situation : « Ce n'est pas le moment de penser à l'avenir de Zidane. Nous devons nous concentrer sur le présent. Nous avons parlé à plusieurs reprises et nous avons toujours prouvé à l'entraînement, dans les matchs, que nous sommes avec lui, quels que soient les résultats. C'est notre entraîneur, qui nous donne toute la confiance nécessaire. C'est un entraîneur qui a marqué l'histoire de ce club, donc nous ne pensons pas à ce qui va se passer après le match, mais nous nous concentrons sur le match. Nous savons que c'est une finale. Nous savons que c'est le match le plus important de notre saison. Nous le regardons tous comme si c'était une finale. Nous savons que nous dépendons de nous-mêmes. Nous devons gagner » . Une confiance rendue à ses joueurs par Zinedine Zidane, qui a affirmé croire en tout ses joueurs, même ceux possédant moins de temps de jeu.

« Je crois en tous les joueurs »