Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ronaldo rend un vibrant hommage à Zidane !

Publié le 15 décembre 2020 à 15h16 par A.D.

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane au Real Madrid, Ronaldo a gardé un très bon souvenir de lui. Alors que le Français excelle désormais en tant que coach, l'ancien buteur brésilien a tenu à l'encenser.