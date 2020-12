Foot - Real Madrid

Real Madrid : Henry, Trezeguet, Papin... Zidane lance un énorme débat sur Benzema !

Publié le 17 décembre 2020 à 3h30 par A.M.

Présent en conférence presse après la victoire contre l'Athletic Bilbao (3-1), Zinedine Zidane n'a pas manqué d'encenser Karim Benzema, auteur d'un doublé.

Arrivé au Real Madrid durant l'été 2009, Karim Benzema fait aujourd'hui partie des grands joueurs de l'histoire du club merengue. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l'ancien Lyonnais s'est imposé comme le leader de l'attaque merengue . Zinedine Zidane ne cesse d'encenser Karim Benzema. Et après le doublé de l'ancien attaquant de l'OL mardi soir contre l'Athletic Bilbao (3-1), le technicien tricolore assure même que Karim Benzema est le plus grand attaquant de l'histoire du football français.

«C'est le meilleur attaquant français de l'histoire»