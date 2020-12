Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Leonardo a tout intérêt à relancer Eriksen...

Publié le 24 décembre 2020 à 21h30 par A.C.

Totalement écarté à l’Inter, Christian Eriksen pourrait être le prochain gros coup de Leonardo au Paris Saint-Germain.

Il n’y a pas si longtemps, Christian Eriksen atteignait une finale de Ligue des Champions avec Tottenham et était considéré comme l’un des meilleurs milieux au monde. Désormais, il a totalement disparu de la circulation. A l’Inter, ça ne colle pas du tout entre lui et Antonio Conte. Incompatible avec le dispositif du technicien italien, Eriksen est carrément traité d’erreur de casting par la presse italienne, qui ne donnent pas cher de sa peau. Il quittera l’Inter cet hiver et plusieurs clubs européens pourraient tenter le coup.

Eriksen, le profil qui manque au PSG