Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un échec estival de Pablo Longoria est révélé !

Publié le 24 décembre 2020 à 17h00 par T.M.

Si le dernier mercato estival a été mouvementé à l’OM, il y a toutefois eu quelques ratés sur la Canebière. Pablo Longoria a notamment rencontré un échec avec un jeune espoir belge.

Malgré 5 recrues lors du mercato estival, André Villas-Boas a tout de même rencontré certaines difficultés lors de son recrutement pour renforcer l’effectif de l’OM. En effet, sur la Canebière, il y a eu certains ratés comme le non remplacement de Bouna Sarr au poste d’arrière droit ou encore le recrutement de Luis Henrique, lui l’ailier, alors que Villas-Boas espérait un attaquant axial. Dans ces deux chantiers, Pablo Longoria a donc rencontré plusieurs échecs, mais cela aurait également concerné d’autres secteurs de jeu. Alors que Pape Gueye et Michael Cuisance sont venus renforcer l’entrejeu, certaines pistes ont dû rapidement être abandonnées.

« Il y a eu des contacts »